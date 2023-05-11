مال وأعمال

مخزونات النفط الأمريكية ترتفع 3 ملايين برميل خلال الأسيوع…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مخزونات النفط الأمريكية ترتفع 3 ملايين برميل خلال الأسيوع… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 11 مايو 2023 12:12 صباحاً - – قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام ارتفعت الأسبوع الماضي في حين تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

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ارتفعت مخزونات النفط الخام ثلاثة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من مايو إلى 462.6 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت آراءهم بانخفاضها 900 ألف برميل.

وقالت الإدارة إن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 397 ألف برميل الأسبوع الماضي.

وذكرت أن استهلاك مصافي التكرير الأمريكية للخام زاد عشرة آلاف برميل يوميا الأسبوع الماضي. وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.3 نقطة مئوية في الأسبوع.

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من ناحية أخرى، ذكرت الإدارة أن مخزون البنزين هبط 3.2 مليون برميل إلى 219.7 مليون، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع بانخفاضه 1.2 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت 4.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 106.2 مليون، مقارنة مع توقعات بانخفاضها 800 الف برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بواقع 1.02 مليون برميل يوميا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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