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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الأهلي فاروس تحصد جائزة أفضل بنك استثمار في 2022 من اتحاد… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 11 مايو 2023 10:13 صباحاً - دوت الخليج – حصدت شركة الأهلي فاروس جائزة أفضل بنك استثمار عن عام 2022، من اتحاد أسواق المال العربية بالتعاون مع “ذا جلوبال إيكونومكس”.
وعدَّت الشركة هذه الجائزة شهادة على حضورها “القوي” في أسواق رأس المال و”قدراتها” على تقديم خدمات مالية مبتكرة.
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