مال وأعمال

الأهلي فاروس تحصد جائزة أفضل بنك استثمار في 2022 من اتحاد…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر فاروس تحصد جائزة أفضل بنك استثمار في 2022 من اتحاد… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 11 مايو 2023 10:13 صباحاً - دوت الخليج – حصدت شركة الأهلي فاروس جائزة أفضل بنك استثمار عن عام 2022، من اتحاد أسواق المال العربية بالتعاون مع “ذا جلوبال إيكونومكس”.

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وعدَّت الشركة هذه الجائزة شهادة على حضورها “القوي” في أسواق رأس المال و”قدراتها” على تقديم خدمات مالية مبتكرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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