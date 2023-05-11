عاجل.. الحكومة توافق على إعفاء واردات الذهب من الضريبة…

دبي - احمد فتحي في الخميس 11 مايو 2023 12:12 مساءً - دوت الخليج – وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بإعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية لمدة 6 أشهر.

ونص مشروع القرار على إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وأيضًا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة.

كما أشار إلى على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.