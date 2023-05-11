النفط يتراجع 1% بعد بيانات أمريكية تشير لمزيد من رفع أسعار…

دبي - احمد فتحي في الخميس 11 مايو 2023 12:12 مساءً - – تراجعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل يوم الأربعاء منهية موجة صعود استمرت ثلاثة أيام بعد أن أشارت بيانات اقتصادية أمريكية إلى احتمال أن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) رفع أسعار الفائدة.

وانخفض خام برنت 1.03 دولار، أو 1.3%، إلى 76.41 دولار للبرميل عند التسوية. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.15 دولار، أو 1.6%، إلى 72.56 دولار.

وارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكيين في أبريل وهو ما يثير احتمال أن يبقي المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة مرتفعة. وتأثر النفط بارتفاع أسعار الفائدة عالميا في الشهور الماضية وسط مخاوف من حدوث ركود.

وقال جاي هاتفيلد الرئيس التنفيذي لشركة انفراستركتشر كابيتال مانجمنت “تنخفض أسعار النفط بسبب المخاوف المتعلقة بالنمو الاقتصادي والأزمة المصرفية والتراجع الموسمي المعتاد خلال الربيع مع اعتدال الطلب على الطاقة”.

وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو ثلاثة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من مايو، وفقا بيانات إدارة معلومات الطاقة.

وكان محللون استطلعت آراءهم توقعوا انخفاض المخزونات 900 ألف برميل يوميا.

وتضافر الارتفاع المفاجئ للمخزونات الأمريكية مع تراجع واردات الخام وانخفاض نمو الصادرات الصينية في أبريل نيسان في تأجيج مخاوف الطلب العالمي على النفط.