مال وأعمال

وضع حجر أساس أول مستودع استراتيجي بالسويس الشهر المقبل

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وضع حجر أساس أول مستودع استراتيجي بالسويس الشهر المقبل من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 11 مايو 2023 02:06 مساءً - إسلام سالم _ كشف الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية عن وضع حجر أساس أولى المخازن الاستراتيجية بمحافظة السويس بداية الشهر المقبل، ضمن 7 مستودعات استراتيجية لخدمة جميع المحافظات.

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ووقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة عقود مشروع قومى تخزينى لإنشاء المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية فى محافظات، الشرقية والسويس، والفيوم، والأقصر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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