وضع حجر أساس أول مستودع استراتيجي بالسويس الشهر المقبل

دبي - احمد فتحي في الخميس 11 مايو 2023 02:06 مساءً - إسلام سالم _ كشف الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية عن وضع حجر أساس أولى المخازن الاستراتيجية بمحافظة السويس بداية الشهر المقبل، ضمن 7 مستودعات استراتيجية لخدمة جميع المحافظات.

ووقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة عقود مشروع قومى تخزينى لإنشاء المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية فى محافظات، الشرقية والسويس، والفيوم، والأقصر.