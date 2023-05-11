مال وأعمال

التضخم في الصين يرتفع بأبطأ وتيرة في عامين خلال أبريل

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم في الصين يرتفع بأبطأ وتيرة في عامين خلال أبريل من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 11 مايو 2023 02:06 مساءً - سي ان بي سي _ أظهرت بيانات أن التضخم في الصين ارتفع بأبطأ وتيرة في أكثر من عامين في أبريل، بينما زاد انكماش أسعار المنتجين تسليم المصنع، مما يشير إلى حاجة محتملة إلى مزيد من التحفيز لتعزيز الانتعاش الاقتصادي المتباين بعد جائحة كوفيد.

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ويعزز الارتفاع الضعيف في أسعار المستهلكين مؤشرات مستقاة من بيانات التجارة هذا الأسبوع والتي تفيد بأن الطلب المحلي لا يزال ضعيفا.

وقال المكتب الوطني للإحصاء إن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين ارتفع في أبريل بنسبة 0.1% على أساس سنوي، وهو أدنى معدل منذ فبراير 2021، متراجعا عن زيادة سنوية بلغت 0.7% في مارس. وجاءت النتيجة مخالفة لمتوسط التوقعات في استطلاع لرويترز بارتفاع 0.4%.

كما زاد انكماش أسعار المنتجين الشهر الماضي، والذي يسلط الضوء، إلى جاني بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، على الصعوبة التي يواجهها الاقتصاد الأوسع نطاقا في سبيل الانتعاش بعد رفع قيود كوفيد في ديسمبر.

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وانخفض مؤشر أسعار المنتجين بأسرع وتيرة منذ مايو 2020 وهبط للشهر السابع على التوالي، متراجعا 3.6% على أساس سنوي بعد انخفاضه 2.5% في الشهر السابق. وجاء ذلك بالمقارنة مع توقعات بنزوله 3.2%.

ونما الاقتصاد الصيني بمعدل أسرع من المتوقع في الربع الأول من العام بفضل رفع قيود كوفيد، لكن الانتعاش كان متفاوتا. وأظهرت أحدث البيانات انكماش نشاط المصانع، في حين لا يزال الضعف المستمر في سوق العقارات مصدر قلق.

وقد تزيد أحدث البيانات الضغط على بنك الشعب الصيني لخفض أسعار الفائدة أو ضخ المزيد من السيولة في النظام المالي.

وظلت الضغوط التضخمية الإجمالية منخفضة مع ارتفاع التضخم الأساسي، والذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.7%، دون تغيير عن الشهر السابق.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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