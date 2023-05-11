عشماوي: طرح فرص استثمارية لإنشاء أسواق جملة يوليو المقبل

دبي - احمد فتحي في الخميس 11 مايو 2023 03:12 مساءً - إسلام سالم _ قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، إن هناك 238 موقع يصلح للاسواق جملة أو نصف جملة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن أسواق الجملة والنصف الجملة تستهدف القضاء على الأسواق العشوائية، كما يقلص من هدر السلع، وتقليل أسعارها.

وأكد عشماوي أن شهر يوليو المقبل سيشهد طرح فرص استثمارية لأسواق جملة ونصف جملة بعدة محافظات على مستثمرين محليين وعرب وأجانب.

وأوضح عشماوي أن أسواق الجملة المقرر تنفيذها ستكون بمواصفات واشتراطات عالمية، بحيث يتم تحويل المخلفات الصلبة وغير الصلبة وتدويرها والاستفادة منها فى طاقة نظيفة، حيث يتم إعادة تحويل فوائض مخلفات الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم إلى طاقة نظيفة.