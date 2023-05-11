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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عشماوي: بيع نصف مليون طن قمح مستورد عبر بورصة السلع حتى الآن من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 11 مايو 2023 03:12 مساءً - إسلام سالم _ كشف الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية عن عن بيع 500 ألف طن قمح و40 ألف طن ذرة على بورصة السلع حتى الآن.
وأضاف عشماوي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن البورصة السلعية نفذت 45 جلسة تداول للقمح حتى الآن، بواقع جلستين إسبوعيا، على أن تستمر الوزارة في تنفيذ هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.
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