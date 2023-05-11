انت الان تتابع خبر ارتفاع نسبة الشيكات المرتجعة 13.5% والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفع عدد الشيكات المرتجعة خلال شهر نيسان الماضي بنسبة 13.5%، حيث بلغت 14.6 ألف شيك مقارنة مع 12.7 ألف شيك في آذار، بحسب تقرير الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

وبينت الشركة، في تقريرها الصادر عن إحصائيات نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات التابع للبنك المركزي الأردني، أن إجمالي عدد الشيكات المتداولة في نيسان بلغ 456 ألف شيك، مقابل 389 ألف شيك في الشهر الذي سبقه، وبارتفاع بلغ نسبته 17.2%.

ويظهر التقرير، أن 60.3% من الشيكات المرتجعة (8.827 شيكا) كانت لأسباب مالية، و1% من الشيكات المرتجعة (155 شيكا) كانت لأسباب تقنية، فيما كانت 38.7% من الشيكات المرتجعة (5.663 شيكا) لأسباب أخرى، وذلك وفق ما أوردته المملكة.

وبلغت قيمة الشيكات المتداولة لشهر نيسان الماضي 3.042 مليارات دينار أردني، مقارنة مع 2.458 مليار دينار في آذار، وبارتفاع نسبته 23.7%.

فيما بلغت قيمة الشيكات المرتجعة لشهر نيسان 95 مليون دينار مقابل 79 مليون دينار في آذار، وبارتفاع بلغت نسبته 20.4%.