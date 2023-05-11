عشماوي: ندرس طرح سلع جديدة في البورصة السلعية منها الذهب

دبي - احمد فتحي في الخميس 11 مايو 2023 04:09 مساءً - إسلام سالم _ قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة المصرية للسلع، إنه يتم الدراسة لطرح سلع ومنتجات على البورصة المصرية للسلع بعد نجاح تداول سلع القمح والذرة الصفراء ومن ضمن المنتجات التى يتم دراسة طرحها خلال الفترة المقبلة الذهب والقطن وأعلاف المواشى والردة.

وأضاف عشماوي خلال مؤتمر صحفي، أنه تم عقد أكثر من 25 لقاء مع تجار الذهب والمصنعين بخصوص تنسيقات تداول الذهب في البورصة.

وأكد أن قرار مجلس الوزراء على إعفاء واردات الذهب التي تدخل البلاد بصحبة المصريين القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة ستة أشهر سيساهم في زيادة حجم المعروض مما سيعمل على استقرار أسعار المعدن الثمين في الأسواق المصرية.

وأوضح أن الدولة وضعت اللمسات النهائية لمدينة الذهب والتي ستقام علي مساحة 100 فدان وستقام علي عدة مراحل في العاصمة الإدارية الجديدة.