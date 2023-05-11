عشماوي: لا ضريبة قيمة مضافة على الجنيهات الذهب والسبائك…

دبي - احمد فتحي في الخميس 11 مايو 2023 04:09 مساءً - إسلام سالم _ كشف الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية ، عن أن الجنيهات الذهب والسبائك الواردة من الخارج ليس عليها ضريبة قيمة مضافة، وأن الضريبة تحتسب على المشغولات الذهبية تصل قيمتها لما بين 6 إلى 11 جنيه على الجرام الواحد فقط بحسب العيار.

وأكد مساعد وزير التموين في مؤتمرا صحفيا اليوم، أن سعر جرام الذهب سيشهد انخفاضًا كبيرا نتيجة لقرار رئيس مجلس الوزراء المصري بإعفاء الواردات من الذهب مع المصريين من الخارج من الجمارك والرسوم، مقارنة بسعر الجرام في الفترة الأخيرة.

ونوه عشماوي إلى عدم امكانية اتخاذ قرارا حكوميا بتحديد مصنعية الذهب في مصر، مؤكدا أن المصنعية تخضع لمبدأ العرض والطلب ويحددها التاجر ويختار المواطن الشراء من المصنعية المناسبة له.

أضاف مساعد وزير التموين، أن السبب الرئيسي في زيادة سعر جرام الذهب مؤخرا، كان بسبب الإقبال الهائل على الشراء مما أدى إلى ضعف المعروض في السوق، موضحا أنه منذ تطبيق قرار رئيس الوزراء اليوم بإعفاء الذهب الوارد من الخارج سنشهد انخفاضا كبيرا في أسعار الذهب قريبا جدا.