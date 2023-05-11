التجارة الداخلية: تسجيل 700 ألف علامة تجارية محلية ودولية…

دبي - احمد فتحي في الخميس 11 مايو 2023 04:09 مساءً - إسلام سالم _ أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، أن العلامات التجارية تعد جزءا من حقوق الملكية الفكرية في مصر.

وأوضح أن العلامة والتصميم أو النموذج الصناعي تمثل جزءا من النشاط التجاري، الأمر الذى من خلاله تتم معرفة هوية المنتج أو الخدمة المقدمة في شكل نشاط تجاري، وتتدخل فى تنظيم العلاقة بين المستهلك وأى كيان تجارى فى صورة الحماية الممنوحة ضد الغش أو التقليد أو التضليل، وأن لكل صاحب حق أن يتقدم بتسجيل العلامة التجارية سواء كان إنسان طبيعي أو مؤسسة أو شركة أو نادى، حيث يتقدم إلى جهاز تنمية التجارة الداخلية من خلال إدارة العلامات التجارية أو مكاتب السجل التجاري التابعة للجهاز التى تستقبل طلبات تسجيل العلامات التجارية.

وأشار عشماوي، إلى ارتفاع عدد الطلبات لتسجيل العلامات التجارية إلى 200 طلب يوميا بعدما كان عدد الطلبات من 10 الى 15 طلب يومين وأن إجمالى العلامات التجارية المسجلة لدى الجهاز تقرب من 700 ألف علامة تجارية حتى الآن، منهم 550 الف علامة تجارية محلية و 150 ألف علامة دولية وأن 20 % من إجمالي ما تم تسجيله من علامات تجارية منذ إنشاء هذه الخدمة عام 1935 تم خلال ال 4 سنوات الماضية.

وأتاح جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية استحداث خدمة، وهو الاطلاع والبحث عن العلامات التجارية والنماذج الصناعية إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز، حيث تم نشر قواعد بيانات العلامات التجارية والنماذج الصناعية المودعة والمسجلة داخل مصر من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز كخدمة متميزة تتيح لجمهور المتعاملين مع الإدارة للاطلاع والبحث عن العلامات التجارية والنماذج الصناعية المختلفة قبل تقديم طلبات تسجيل جديدة، الأمر الذى من شأنه الحد من الالتباس والخلط والتشابه مع العلامات التجارية والنماذج الصناعية المودعة والمسجلة بالفعل.