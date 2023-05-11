- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
نعرض لكم الان تفاصيل خبر جهاز تنمية التجارة: لا يوجد نيه لتحويل الدعم العيني إلى نقدي… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 11 مايو 2023 05:10 مساءً - إسلام سالم _ أكد جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لم يصدر تصريحات من مساعد أول وزير التموين ورئيس الجهاز حول دراسة الوزارة خلال الفترة الجارية بالعمل على جعل الدعم التمويني نقدي وليس سلعا تموينية، حيث لم يصرح ذلك مطلقا .
وأكد الجهاز، أن ما صرح به الدكتور إبراهيم عشماوي خلال مؤتمر اليوم، هو أنه كان في الماضي دراسات قديمة حول تحويل الدعم السلعي إلى نقدي، وليس كما كما تردد بأن وزارة التموين تدرس تحويل الدعم النقدي على عيني، كما أن الوزارة توفر ما يقرب من 31 سلعة على بطاقات التموين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جهاز تنمية التجارة: لا يوجد نيه لتحويل الدعم العيني إلى نقدي… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.