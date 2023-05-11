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جهاز تنمية التجارة: لا يوجد نيه لتحويل الدعم العيني إلى نقدي…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر جهاز تنمية التجارة: لا يوجد نيه لتحويل الدعم العيني إلى نقدي… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 11 مايو 2023 05:10 مساءً - إسلام سالم _ أكد جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لم يصدر تصريحات من مساعد أول وزير التموين ورئيس الجهاز حول دراسة الوزارة خلال الفترة الجارية بالعمل على جعل الدعم التمويني نقدي وليس سلعا تموينية، حيث لم يصرح ذلك مطلقا .

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وأكد الجهاز، أن ما صرح به الدكتور إبراهيم عشماوي خلال مؤتمر اليوم، هو أنه كان في الماضي دراسات قديمة حول تحويل الدعم السلعي إلى نقدي، وليس كما كما تردد بأن وزارة التموين تدرس تحويل الدعم النقدي على عيني، كما أن الوزارة توفر ما يقرب من 31 سلعة على بطاقات التموين.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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