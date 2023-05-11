أسعار الذهب المحلية تواصل التراجع وعيار 21 يسجل 2535 جنيها

دبي - احمد فتحي في الخميس 11 مايو 2023 06:12 مساءً - شاهندة إبراهيم – واصلت أسعار الذهب تراجعها بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع هبوط طفيف للأوقية بالبورصة العالمية، بفعل ارتفاع الدولار، وتقييم الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية للحصول على مؤشرات واضحة حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، بعد ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في أبريل بنسبة 0.4 %.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 15 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات مساء أمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2535 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 3 دولارات، لتسجل مستوى 2027 دولارًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2897 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2173 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1690 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 20280 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 10 جنيهات، بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2560 جنيه، ولامس مستوى مستوى 2670 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2550 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 5 دولارات بالأسواق العالمية، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2035 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2030 دولارًا.

وأشار، إلى أن وجود حالة من التضارب في تصريحات المسؤولين وبنود مقترح رفع الجمارك عن الذهب المصاحب للمصريين العائدين من الخارج، من خلال عدة اعتبارات، من بينها تحديد الأصناف المعفاة من الجمارك والمسموح بها، متسائلا هل السبائك والجينهات أم تطبق على المشغولات أيضًا؟، فالمقترح حدد الذهب نصف المشغول، كالسبائك والجنيهات، كما لم يحدد القرار أي كميات مسموح الدخول بها وفقا لما يتردد على أنها 150 جرامًا.