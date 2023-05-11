انت الان تتابع خبر أرقام غير مسبوقة لطلبات الإعالة الأمريكية للعاطلين عن العمل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ما زالت أرقام طلبات الأميركيين المتقدمين لإعالة البطالة من الحكومة الأمريكية في ازدياد كبير, حيث ارتفعت الأرقام إلى أعلى مستوى منذ أواخر 2021، وهو ما يشير إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة بدأت تؤثر على سوق العمل.

وقالت وزارة العمل، اليوم الخميس، إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة لأول مرة زادت 22 ألف طلب إلى مستوى معدل موسمياً يبلغ 264 ألفا في الأسبوع المنتهي في السادس من مايو/أيار، وهي أعلى قراءة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021.

كان اقتصاديون استطلعت وكالة رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 245 ألفا في أحدث أسبوع.

ومن المتوقع تسجيل زيادة كبيرة في عدد الطلبات خلال النصف الثاني من العام، مع اتساع نطاق الآثار التراكمية لإجراءات رفع الفائدة من جانب مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على الاقتصاد.

إلا أن عدد الطلبات لا يزال دون مستوى 270 ألفا إلى 300 ألف، الذي يقول اقتصاديون إنه يشير إلى تدهور في سوق العمل.

وفي أكثر من مناسبة، أكد جيروم باول، رئيس البنك الفيدرالي، أنه لن يتوقف عن رفع الفائدة حتى يرى تراجعاً في التوظيف وارتفاعاً في معدل البطالة، معتبراً أن سوق العمل القوية تلعب دوراً كبيراً في استمرار معدل التضخم المرتفع بالبلاد.

والأسبوع الماضي، أظهرت بيانات حكومية انخفاض معدل البطالة بأميركا إلى 3.4%، مسجلاً أدنى مستوياته منذ عام 1969.