انت الان تتابع خبر سوق نيويورك المالي: خسارة داو جونز 300 نقطة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفض مؤشر داو جونز،الأربعاء، حوالي 300 نقطة، فيما استقرت مؤشرات الأسهم الأميركية الأخرى والنفط الخام الأميركي.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية يوم أمس، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 4.9 بالمئة في نيسان، بانخفاض طفيف عن الزيادة بنسبة 5 بالمئة في آذار.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي المتوسط، قبيل إغلاق اليوم، 295 نقطة، ليصل إلى 33271 نقطة، فيما استقر مؤشر (S&P500) عند 4123 نقطة.

وارتفع مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 18 نقطة ليستقر عند 12324 نقطة.

إلى ذلك، استقر النفط الأميركي الخام "وسترن تكساس" عند 71 دولاراً للبرميل الواحد على الرغم من انخفاضه دولاراً واحداً فقط.