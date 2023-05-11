انت الان تتابع خبر بحث التعاون بين وزارة الاستثمار ومجلس الأعمال الأردني الإماراتي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حثت وزيرة الاستثمار خلود السقاف مع رئيس مجلس الأعمال الأردني الإماراتي، محمد المعايطة، وأعضاء المجلس من الأردنيين والإماراتيين، سبل التعاون المشترك بين الوزارة ومجلس الأعمال الأردني الإماراتي، مؤكدة استعداد الوزارة تعزيز كل أشكال التعاون مع المجلس.

جاء ذلك خلال لقائها في أبو ظبي رئيس مجلس الأعمال الأردني الإماراتي، محمد المعايطة، وأعضاء المجلس من الأردنيين والإماراتيين، بحضور السفير الأردني لدى الإمارات نصار الحباشنة وفريق من وزارة الاستثمار.

وخلال اللقاء الذي جاء على هامش مشاركة الوزارة في ملتقى الاستثمار السنوي في أبو ظبي 2023، أشارت السقاف إلى أهم الإصلاحات التي انتهجتها المملكة بهدف زيادة تنافسية بيئة الأعمال والاستثمار خاصة في المجالات التشريعية والتنظيمية والمؤسسية.

وبينت، أنه تم إنشاء الوزارة لتكون المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة، كما تم إقرار قانون البيئة الاستثمارية الجديد ضمن أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى تنظيم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف جذب الاستثمارات وتمكينها، والاندماج في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وعرضت أهم الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى المزايا والحوافز التي أقرت بموجب القانون والتي يتمتع بها المشروع الاستثماري في الأردن، والعوامل الجاذبة التي تساعد على تمكين الاستثمارات وديمومتها، وآليات عمل وزارة الاستثمار وخططها الهادفة إلى تسهيل بيئة الأعمال في المملكة.