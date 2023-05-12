- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم الان تفاصيل خبر الرئيس الإماراتي يبحث مع نظيره الفرنسي تعزيز الشراكة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 12 مايو 2023 01:09 مساءً - روسيا اليوم _ استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، في قصر الإليزيه.
وعن تفاصيل اللقاء، أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام” بأن الشيخ محمد بن زايد بحث مع إيمانويل ماكرون، مختلف مسارات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين وفرص توسيع آفاقها في جميع مجالاتها.
وذكرت “وام” أن الرئيس الفرنسي رحب خلال اللقاء الذي جرى في قصر الإليزيه بزيارة نظيره الإماراتي، معربا عن سعادته بلقائه مجددا في فرنسا.
من جهته، عبر الشيخ محمد بن زايد عن شكره وتقديره للرئيس إيمانويل ماكرون لحفاوة الاستقبال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الإماراتي يبحث مع نظيره الفرنسي تعزيز الشراكة… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.