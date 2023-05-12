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نعرض لكم الان تفاصيل خبر النفط ينخفض 2% عند الإغلاق بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة من… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 12 مايو 2023 03:12 مساءً - _ تراجعت أسعار النفط بنحو اثنين بالمئة إلى أدنى مستوى لها في أسبوع اليوم الخميس، إذ أذكت المواجهة السياسية بشأن سقف الديون الأمريكية المخاوف من الركود في أكبر مستهلك للنفط في العالم.
كما تأثرت الأسعار بزيادة طلبات إعانة البطالة الأمريكية وضعف البيانات الاقتصادية الصينية.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.43 دولار، أو 1.9 في المئة، لتبلغ عند التسوية 74.98 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط 1.69 دولار، أو 2.3 بالمئة، إلى 70.87 دولار عند التسوية.
وهذا أدنى مستوى الإغلاق للخامين القياسيين منذ الرابع من مايو.
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