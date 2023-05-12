مال وأعمال

هيئة السلع التموينية تشتري 34 ألف طن زيت طعام مستورد

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة السلع التموينية تشتري 34 ألف طن زيت طعام مستورد من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 12 مايو 2023 04:09 مساءً - أ ش أ _ تعاقدت هيئة السلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال ممارسة عالمية على شراء 34 ألف طن زيت طعام مستورد.

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وذكرت الهيئة في بيان لها مساء اليوم أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع من الاستراتيجية.

وأوضحت الهيئة أن الكمية تتضمن 22 ألف طن زيت عباد و 12 ألف طن زيت صويا.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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