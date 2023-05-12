وزيرة الخزانة الأمريكية: الولايات المتحدة وحلفائها يمكنهم…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 12 مايو 2023 05:06 مساءً - سي إن بي سي_ كشفت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية ، أن الولايات المتحدة ودول أخرى في مجموعة السبع يمكن أن تتخذ إجراءات لمواجهة “الإكراه الاقتصادي” للصين.

وقالت يلين خلال مؤتمر صحفي باجتماع مجموعة السبع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، أمس الخميس، إن أمريكا تفكر في اتخاذ تدابير مضادة ضد السياسات الاقتصادية القسرية للصين لفترة، ربما بمساعدة منسقة مع دول أخرى.

وأضافت أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تشمل تمديد العقوبات الجارية على الاستثمارات في الصين مع دول مجموعة السبع الأخرى، مشيرة إلى أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء رسمي بعد.

وأوضحت وزيرة الخزانة الأمريكية في تقرير لرويترز: “كنا منخرطين في مناقشات مع زملائنا في مجموعة السبع، وأتوقع أن تستمر هذه الاجتماعات، على الأقل بطريقة غير رسمية.”لا تركز المناقشات على الإطلاق على القدرة التنافسية الاقتصادية للصين أو قدرتها على التقدم اقتصاديًا”.

ولفتت إلى العقوبات التي فرضتها الصين على أستراليا وليتوانيا، والتي وصفتها بأنها عمل قسري واضح، وفقاً لرويترز.

وتأتي تعليقاتها وسط توترات متزايدة بين واشنطن وبكين، ليعرب المسؤولون الصينيون عن غضبهم العام الماضي.

وأكد سياسيون أمريكيون إلى دعمهم لتايوان واستجوبوا الرئيس التنفيذي لشركة TikTok شو تشيو في جلسة استماع بالكونغرس في مارس.