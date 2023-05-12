مال وأعمال

تركيا تكشف اقتراب التوصل لتمديد اتفاق حبوب البحر الأسود

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تركيا تكشف اقتراب التوصل لتمديد اتفاق حبوب البحر الأسود من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 12 مايو 2023 07:09 مساءً - أكد خلوصي أكار، وزير الدفاع التركي، أن أطراف اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود تقترب من التوصل إلى تفاهم لتمديده، بعد يومين من المحادثات التي تستضيفها إسطنبول ويشارك فيها مسؤولون من أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة.

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وتقول روسيا إن الاتفاق لن يُمدد ما لم تحصل موسكو على ضمانات لتلبية مطالبها بحلول انتهاء أجل العمل بالتمديد الحالي في 18 مايو.

وتوقع مولود تشاووش أوغلو، وزير الخارجية التركي، سابقاُ أن ‏اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود سيُمدد لشهرين آخرين على ‏الأقل، خلال أول أيام محادثات التمديد في إسطنبول.‏

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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