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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزيرة الخزانة الأمريكية: أفضل حل للمأزق الحالي هو رفع… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 13 مايو 2023 12:12 مساءً - وكالات _ قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن أفضل حل لمأزق الدين الأمريكي الحالي هو أن يرفع الكونجرس سقف الدين. وأفادت يلين اليوم الجمعة، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج بأن “ما تحتاجه الأسواق العالمية والأسر والشركات الأمريكية هو أن يروا أن لدينا كونجرس يلتزم بسداد الفواتير”.
وتابعت يلين: “حال لم يفعل الكونجرس ذلك، فإنه سوف يعيق تصنيفنا الائتماني”. وجاءت تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية على هامش اجتماع لوزراء مالية مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع في نيجاتا باليابان.
ورفضت يلين الإفصاح عما قد تفعله وزارتها حال لم يرفع الكونجرس السقف، أو حال تعليق سقف الدين، قبل أن تجد الخزانة نفسها عاجزة عن تغطية كل الالتزامات الحكومية.
وفي واشنطن، أرجأ الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي اجتماعا بشأن سقف الدين، كان مقررا اليوم الجمعة. وقالت مصادر مطلعة على المحادثات إن التأجيل هو علامة على أن المحادثات على مستوى العاملين بدأت تحرز تقدما.
ووقع بايدن وأعضاء الحزب الجمهوري بالكونجرس في خلاف منذ أسابيع بشأن رفع حد الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار.
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