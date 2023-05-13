مال وأعمال

وزير المالية يبحث فرص عقد اتفاقية تجارة حرة مع ماليزيا

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية يبحث فرص عقد اتفاقية تجارة حرة مع ماليزيا من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 13 مايو 2023 02:06 مساءً - عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية ، لقاءً ثنائيًا مع أحمد ماسلان نائب وزير المالية الماليزى، على هامش مشاركتهما بالاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية فى المملكة العربية السعودية، بعنوان “إقامة الشراكات درءًا للأزمات”.

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بحث فرص عقد اتفاقية تجارة حرة لتيسير حركة الاستيراد والتصدير وزيادة التبادل التجاري بين البلدين

ناقش الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، والسعي الجاد لمضاعفة الجهود المشتركة وتبادل التجارب البناءة والمتنوعة بين حكومتى البلدين، وبحث فرص عقد اتفاقية تجارة الحرة لتيسير حركة الاستيراد والتصدير وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وبحث تنشيط عمل جمعية رجال الأعمال المصريين الماليزيين، وغرفة التجارة بين البلدين.

العمل على عقد اتفاق مشترك لمناقشة شئون المالية العامة وتبادل الخبرات وتنسيق السياسات المالية والاقتصادية بشكل دورى

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وأكد وزير المالية امتداد العلاقات التاريخية بين البلدين لعقود طويلة، لافتًا إلى التطلع للعمل على عقد اتفاق مشترك لمناقشة شئون المالية العامة وتبادل الخبرات وتنسيق السياسات المالية والاقتصادية بشكل دورى، وبحث اتفاقية الازدواج الضريبى بين البلدين وإعادة تحديثها لمواكبة أفضل الممارسات العالمية.

وأيد الوزير ضرورة مضاعفة الاستثمارات فى القطاعات الواعدة بالدولتين، أبرزها: قطاع البترول والغاز والمعدات الطبية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا على توطين صناعة السيارات الكهربائية، عبر منح حوافز مميزة لتطوير هذا القطاع والتشجيع على التحول لاستخدام طاقة نظيفة صديقة للبيئة.

رحب معيط بدعوته لمقابلة وزير المالية ورئيس الوزراء الماليزى أنور إبراهيم.

ومن جانبه أشاد نائب وزير المالية الماليزى بما تقوم به الدولة المصرية من تطوير فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، مؤكدًا تطلع بلاده إلى التعاون المشترك فى المجالات ذات البعد التنموى كالتعليم والسياحة والطاقة المتجددة والمستلزمات الطبية.

دراسة تبادل السلع.. مصر تستورد زيت النخيل مقابل تصدير الخامات الدوائية

ولفت إلى دراسة تبادل السلع التى تهم البلدين فمثلًا تستورد مصر زيت النخيل مقابل تصدير الخامات الدوائية؛ على نحو يسهم فى توفير الاحتياجات الأساسية من السلع للبلدين  فى ظل الأزمات الراهنة.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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