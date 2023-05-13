وزير المالية البريطاني يحذر من عدم رفع سقف الديون الأمريكية

دبي - احمد فتحي في السبت 13 مايو 2023 05:06 مساءً - سي إن بي سي_ أكد جيريمي هانت، وزير المالية البريطاني ، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة إذا فشلت في التوصل إلى اتفاق لرفع سقف ديونها وإذا خرج ناتجها المحلي الإجمالي عن المسار الصحيح فسيكون لذلك عواقب “وخيمة للغاية”.

وقال هانت إن تأثير العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا لم يكن فعالاً مثل الدعم العسكري لكييف، وإن مجموعة السبع تريد “إزالة المخاطر” من العلاقات مع الصين، بدلاً من الانفصال عنها.

وأدلى هانت بهذه التصريحات للصحفيين قبل أن يجتمع مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين على هامش اجتماع لوزراء مالية مجموعة السبع في اليابان.

وأوضح تقرير مكتب الموازنة بالكونغرس “إذا ظل سقف الدين دون تغيير، فهناك خطر كبير في أنه في ‏مرحلة ما في الأسبوعين الأولين من شهر يونيو حزيران، لن تكون الحكومة ‏الأميركية قادرة على سداد جميع التزاماتها”.‏

جاء التقرير الجديد في الوقت الذي أجل فيه البيت الأبيض وزعماء الكونغرس ‏اجتماعًا كان مقررًا اليوم الجمعة لمواصلة المفاوضات، مشيرين إلى إحراز تقدم ‏ضئيل حتى الآن بشأن اتفاق محتمل لخفض الإنفاق واقتران ذلك برفع سقف الدين.‏