معيط: نرحب باستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي…

دبي - احمد فتحي في السبت 13 مايو 2023 07:09 مساءً - أكد الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الترحيب باستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية سبتمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ؛ باعتباره منبرًا مهمًا لمناقشة استراتيجيات صياغة الفرص المتاحة، بما يُسهم في تعميق سبل التعاون مع شركاء التنمية الدوليين والإقليميين، وتعظيم الاستثمارات المحلية والدولية بالقطاعات الحيوية.

نستهدف تعزيز الشراكات التنموية متعددة الأطراف بين مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية والبلدان النامية

وأشار معيط إلى أننا نستهدف تعزيز الشراكات التنموية متعددة الأطراف بين مؤسسات التمويل التنموى الدولية والإقليمية والبلدان النامية، على النحو الذي يتسق مع جهود الدولة في ترويج الفرص الاستثمارية المصرية، وتوسيع دور البنك الآسيوي فى التمويلات التنموية للقطاع الخاص.

وقال الوزير، في لقائه مع لوكى إيكو وريانتو نائب رئيس الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إننا نتطلع إلى توسيع دور البنك الآسيوي فى التمويلات التنموية للقطاع الخاص، من خلال تهيئة بيئة محفزة للاستثمار المحلى والأجنبي، موجهًا الشكر للبنك على الدعم المستمر الذى تلقاه مصر من البنك الآسيوي، خاصة فى أهم المشروعات القومية، ونعتز بالتعاون الثنائي المثمر مع البنك

نعتز بالتعاون الثنائى المثمر ونرحب بحجم المحفظة الاستثمارية للبنك فى مصر التي تجاوزت مليار دولار

وقال “نرحب بحجم المحفظة الاستثمارية للبنك فى مصر التى تجاوزت مليار دولار منذ بدء التعاون المشترك في 2016، لتعد مصر إحدى الدول المؤسسة للبنك، وأكبر مساهم بالبنك من دول القارة الأفريقية”.

تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات الدولية لتنويع مصادر التمويل

وشدد وزير المالية الحرص على تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات الدولية، بما يتسق مع التوجه المصرى لتنويع مصادر التمويل، حيث نتطلع لأول إصدار لسندات الباندا باليوان الصينى في السوق الصينية لدولة من أفريقيا والشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة لإقامة مشروعات اجتماعية وصديقة للبيئة، بعد نجاحنا فى إصدار «السندات الدولارية» و«السندات الخضراء» و«سندات الساموراى».

واستعرض جهود الحكومة في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، بقيمة 1.5 مليار دولار.

ومن جانبه قال نائب رئيس الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إننا نتطلع إلى عقد اجتماع مجلس الإدارة المقبل بمصر، حيث تملأنا الثقة فى أن هذا الحدث المهم سيخرج على أحسن ما يكون، بما يليق بمكانة مصر دوليًا، وأيضًا بدور البنك فى تنمية الاستثمارات والمشروعات ذات الأبعاد التنموية المختلفة.