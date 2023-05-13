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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية الياباني: مجموعة السبع اتفقت على متانة النظام… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 13 مايو 2023 07:09 مساءً - _ أكد شونيتشي سوزوكي، وزير المالية الياباني ، اليوم السبت، اتفاق وزراء مالية مجموعة السبع على أن النظام المالي العالمي متين لكن الحاجة إلى الحذر لا تزال قائمة.
وقال سوزوكي، في مؤتمر صحفي إن مسألة سقف الدين الأمريكي تم طرحها خلال عشاء عمل عن الاقتصاد العالمي، غير أنه رفض الإفصاح عما قاله الوزراء الآخرون عن هذه القضية.
واختتم الوزراء اجتماعا استمر ثلاثة أيام في مدينة نيجاتا اليابانية.
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