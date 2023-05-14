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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزارة الزراعة تعلن استئناف تصدير النحل المصري إلى السعودية من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 14 مايو 2023 10:09 صباحاً - دوت الخليج – أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استئناف صادرات نحل العسل المصري إلى المملكة العربية السعودية، مع تطوير منظومة التتبع الإلكتروني للشحنات المُصدرة عن طريق مكتب الحجر البيطري، التابع للهيئة العامة للخدمات البيطرية بمطار القاهرة الدولي.
وأكد الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تصدير أول شحنة بعد توقيع الأطباء البيطريين، التابعين للهيئة العامة للخدمات البيطرية، الكشف على الشحنة، وفقا للقوانين الصحية البيطرية، وأنه ثبُتت سلامتها ومطابقتها للمواصفات الفنية وخلوها من أي إصابات.
كما نوّه باستصدار الشهادة اللازمة وفقا لمنظومة إلكترونية مكودة، مضيفًا: “وهذا الإجراء المستحدث يضمن للمصدرين من الجانب المصري والمستوردين من الدول الأخرى سرعة الانتهاء من الإجراءات وسلامة الشحنات مما يعود بالإيجاب على مصدري النحل المصريين”.
وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، قد كلف العلاقات الزراعية الخارجية بالوزارة بالتنسيق والمتابعة مع وزارة الخارجية والتمثيل التجاري المصري بسفارة مصر في الرياض والتواصل مع الأطراف المعنية في مصر والسعودية لتسهيل الإجراءات وازالة أي معوقات أمام استئناف تصدير منتجات عسل إلى المملكة العربية السعودية.
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