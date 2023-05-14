انت الان تتابع خبر ارتفاع أسعار المنتجين الصناعيين في الربع الأول للعام الحالي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2.59 بالمئة، ليصل الى النقطة 137.20 مقابل 133.73 نقطة لنفس الفترة من العام الماضي.



واكد التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الأحد، أن هذا الارتفاع جاء محصلة لارتفاع الرقم القياسي لأسعار الصناعات التحويلية بنسبة 1.63 بالمئة، التي تشكل أهميتها النسبية 86.01 بالمئة، والرقم القياسي لأسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 23.65 بالمئة، التي تشكل أهميتها النسبية 8.22 بالمئة، في حين انخفض الرقم القياسي لأسعار الكهرباء بنسبة 9.56 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 5.76 بالمئة.



وأشار التقرير، الى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر اذار من العام الحالي ليصل الى 137.99 مقابل 137.43 لنفس الشهر من للعام الماضي مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.41 بالمئة.



وذكر، أن من أبرز المجموعات الصناعية التي ساهمت في هذا الارتفاع الرقم القياسي للصناعات الاستخراجية بنسبة 27.50 بالمئة، التي تشكل أهميتها النسبية 28.2 بالمئة، في حين انخفض الرقم القياسي لأسعار الصناعات التحويلية بنسبة 1.02 بالمئة، التي تشكل أهميتها النسبية 86.01 بالمئة، والرقم القياسي لأسعار الكهرباء بنسبة 11.52 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 5.76 بالمئة.