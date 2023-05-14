انت الان تتابع خبر اسعار الخضار و الفواكة بالسوق المحلي الأحد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3658 طنا، منها 2781 طن خضار، و645 طن فواكه، و231طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف بين 20و30 قرشا، والبطاطا بين 20و 30 قرشا، والبندورة بين 8و 15 قرشا، والجزر بين 25 و40 قرشا، والخيار بين 20و30 قرشا، والزهرة بين 20و35 قرشا، والليمون بين 40و60 قرشا، والموز البلدي بين 50و65 قرشا.