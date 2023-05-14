انت الان تتابع خبر إنشاء أربعة مصانع غذائية بتكلفة مليوني دينار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وقع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات, الأحد، اتفاقيات مع مستثمرين لإنشاء 4 مصانع غذائية بحجم استثمار يصل إلى مليوني دينار.

وتشمل الاتفاقيات التي حضر توقيعها مدير عام شركة المدن الصناعية عمر جويعد، إنشاء مصنع لإنتاج البطاطا جزئية التصنيع، ومصنع لإنتاج الخضار المجمعة، ومصنعين لإنتاج الفطر، وذلك ضمن مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية.

وقال الحنيفات إن هذه المصانع ستوفر أكثر من 100 فرصة عمل، وإن الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية ستتابع جميع العقود المبرمة وستعد خططا تسويقية لها لإيجاد فرص تسويق خارجية بما يساعد على نجاحها.

وبين أن مشروع تحفيز الصناعات الزراعية بالمدن الصناعية امتداد للخطة الوطنية للزراعة المستدامة التي جاءت استجابة للتوجيهات الملكية بأهمية الأمن الغذائي وضرورة تطوير الصناعات الغذائية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف أن المشرع يهدف إلى ربط الإنتاج الزراعي بالصناعة لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، واستيعاب فائض الإنتاج، وزيادة الصادرات الزراعية وتحسين دخول المزارعين، وتوفير فرص عمل جديدة للمجتمع المحلي.

بدوره، قال جويعد إن مشروع تحفيز الصناعات الزراعية يعمل على استقطاب الاستثمار الزراعي للمدن الصناعية وتوزيع فرص الإنتاج على المدن الصناعية في المحافظات، خاصة أن الاتفاقيات الموقعة اليوم ستنطلق في المدن الصناعية ضمن محافظات: اربد، والكرك، والطفيلة، والعاصمة.

وأكد أن هذا المشروع يتماشى مع دور المدن الصناعية في إشراك القطاعات الإنتاجية وتطويرها وتقديم الخدمات والبنية التحتية المناسبة لاستدامتها.