انت الان تتابع خبر Orange Money الأولى في الأردن بعدد المحافظ المفتوحة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت أورنج الأردن عن تخطي عدد المحافظ المالية المفتوحة من خلال محفظتها الإلكترونية "Orange Money" 800 ألف محفظة، لتحتفظ بذلك بتصدرها المرتبة الأولى في السوق الأردني من حيث عدد المحافظ المفتوحة وعدد الحركات المالية المنفذة على النظام والأعلى من حيث القيمة المالية لهذه الحركات، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك) للربع الأول من عام 2023.



ومنذ إطلاق Orange Money مطلع العام 2020، تتبنى الشركة التطوير المستمر لإثراء تجارب مستخدميها عبر الاستجابة الفورية لمتطلباتهم، إلى جانب ضمانها سهولة وسرعة إتمام المعاملات المالية بدرجة أمان عالية، ومن الجدير بالذكر أن جميع مشتركي شبكات الاتصالات في الأردن يستطيعون فتح محفظة Orange Money.



وأكّدت المدير العام لـ Orange Money، المهندسة هبة الشريف، مواصلة Orange Money تقدّمها ومساهمتها في تعزيز الشمول المالي بالتماشي مع توجهات البنك المركزي الأردني. وبيّنت: "لقد أثمرت إتاحة مجموعة واسعة من الخدمات المالية التي تسهّل الحياة وخدمة الزبائن المتميّزة بتحقيق المحفظة المكانة الأولى في الأردن، بالإضافة الى حصولها على درجة عالية من رضى الزبائن، حيث أنّ 90% من المستخدمين يوصون عائلاتهم وأصدقاءهم باستخدام محفظة Orange Money ".



وأضافت الشريف: "سنستمر في استباق احتياجات المستخدمين وتطلّعاتهم وتطوير ما تقدّمه المحافظ الإلكترونية بشكل نوعيّ لينعكس ذلك إيجابياً على تجارب الأفراد والشركات والخدمات المالية الرقمية في مختلف أنحاء المملكة، ضمن جهود أورنج وسعيها كمزوّد رقمي رائد ومسؤول".



وتتيح Orange Money العديد من الخدمات المالية مثل السحب والإيداع عبر شبكة واسعة من معارض أورنج ونقاط البيع المعتمدة والشركاء وأجهزة الصراف الآلي، إرسال واستقبال الحوالات المحلية والدولية بشكل فوري، شحن الخطوط المدفوعة مسبقاً ودفع فواتير واشتراكات أورنج، الدفع لأكثر من 400 مفوتر عبر إي فواتيركم، الدفع مباشرة لدى بعض المحلات من خلال رمز الإستجابة السريع QR، تحويل الرواتب للموظفين، شراء القسائم الإلكترونية للألعاب والتسوق والهدايا والتبرع للجمعيات الخيرية، بالإضافة إلى استخدام بطاقة الفيزا المرافقة للمحفظة للدفع في المحلات أو التسوّق عبر الإنترنت أو سحب الأموال من أي جهاز صراف آلي في الأردن والعالم.







هذا وتسارع أورنج الأردن لتلبية مختلف متطلبات مستخدمي محفظتها الإلكترونية، بما فيها تلك الطارئة، إذْ مكّنتهم على سبيل المثال من التبرّع لزلزال تركيا وسوريا عبر المحفظة، إلى جانب تعزيز شبكتها الأوسع من حيث نقاط البيع والمساندة في المملكة، بما فيها من تجار التجزئة، شركات الصرافة وأجهزة الصراف الآلي، فضلاً عن كونها السبّاقة كمحفظة إلكترونية لدخول عالم الميتافيرس عن طريق شراكتها الاستراتيجية معLivaatVerse أول منصة عربية للواقع الافتراضي.