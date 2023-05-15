مال وأعمال

بايدن: محادثات سقف الدين الأمريكي تمضي قدما

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بايدن: محادثات سقف الدين الأمريكي تمضي قدما من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 15 مايو 2023 09:12 صباحاً - – قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم السبت إن المحادثات تمضي قدما مع الكونجرس فيما يتعلق برفع سقف الديون الحكومية في الولايات المتحدة، مضيفا أن المزيد سيُعرف عن التقدم المُحرز في اليومين المقبلين.

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وقال بايدن للصحفيين في قاعدة آندروز المشتركة “أعتقد أنهم يمضون قدما، لكن من الصعب الجزم. لم نصل بعد إلى لب الأزمة”.

وتابع قائلا “سنعرف المزيد في اليومين المقبلين”.

ومن المقرر أن يلتقي بايدن مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي وقادة آخرين في الكونجرس خلال أيام لاستئناف المفاوضات.

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وأُلغي اجتماع كان مقررا يوم الجمعة للسماح بمواصلة المناقشات.

وذكرت أن مساعدي بايدن ومكارثي بدأوا مناقشة سبل الحد من الإنفاق الاتحادي في الوقت الذي تجري فيه محادثات فيما يتعلق برفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار لتجنب التخلف عن السداد.

وتقول وزارة الخزانة إن خزائنها قد تنفد بحلول الأول من يونيو ما لم يرفع المشرعون سقف الديون.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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