نعرض لكم الان تفاصيل خبر مساعد أول وزير التموين: حزمة تيسيرات لمطوري ومقاولي… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 15 مايو 2023 09:12 صباحاً - إسلام سالم _ كشف الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية عن طرح الجهاز حزمة تيسيرات لشركات التطوير والمقاولات المسؤولين عن عمليات تنفيذ المشروعات التجارية واللوجيستية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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