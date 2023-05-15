نعرض لكم الان تفاصيل خبر قادة مالية مجموعة السبع يحذرون من عدم اليقين تجاه الاقتصاد… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 15 مايو 2023 10:09 صباحاً - _ حذر قادة المالية في مجموعة الدول السبع يوم السبت من تصاعد حالة عدم اليقين تجاه الاقتصاد العالمي بينما اختتموا اجتماعًا استمر ثلاثة أيام طغت عليه أزمة سقف الديون الأمريكية وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

كما تعهد رؤساء البنوك المركزية في مجموعة السبع بمحاربة التضخم “المرتفع” والتأكد من أن التوقعات بشأن تحركات الأسعار في المستقبل تظل راسخة بشكل جيد، وهي إشارة إلى أن العديد منهم لن يتوانوا عن الحذر من التضخم المرتفع.

جاء التجمع في مدينة نيجاتا اليابانية وسط مخاوف من تخلف الولايات المتحدة عن السداد، مما أدى إلى تأجيج حالة عدم اليقين بشأن التوقعات العالمية، والتي غطتها بالفعل إخفاقات البنوك الأمريكية الأخيرة وعلامات التباطؤ في الاقتصاد الصيني.

التعهد بمحاربة التضخم.. وخطط لدعم سلاسل الإمداد ومساندة الدول الفقيرة

وقال وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في بيان بعد الاجتماع: “لقد أظهر الاقتصاد العالمي مرونة في مواجهة صدمات متعددة، بما في ذلك وباء كوفيد -19، وحرب روسيا على أوكرانيا، والضغوط التضخمية المرتبطة بها، نحن بحاجة إلى أن نظل يقظين وأن نبقى نشطين ومرنين في سياستنا المتعلقة بالاقتصاد الكلي وسط حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية”.

ولم يشر البيان إلى حالة الجمود في سقف الديون الأمريكية، والتي تضرب الأسواق في وقت ترتفع فيه تكاليف الاقتراض بسبب التشديد النقدي القوي من قبل البنوك المركزية الأمريكية والأوروبية.

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، التي أكدت أن أول تخلف أمريكي عن السداد قد يحدث في غضون أسابيع إذا لم يتم حل المأزق، لرويترز يوم السبت إن الأمر “أصعب” مما كان عليه في الماضي، لكنها قالت إنها لا تزال تأمل في التوصل إلى حل..

وصرح وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي في مؤتمر صحفي عقب ترؤسه الاجتماع بأن المواجهة المتعلقة بسقف الديون تمت مناقشتها في جلسة عشاء يوم الخميس حول الاقتصاد العالمي. ورفض الخوض في التفاصيل.

وقال وزير المالية البريطاني، جيريمي هانت، إنه سيكون “مدمرًا للغاية” إذا فشلت الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق لرفع حد الاقتراض الفيدرالي و”خرج نموها الاقتصادي عن المسار الصحيح”.

في سعيهم لطمأنة المستثمرين في أعقاب الإخفاقات الأخيرة للبنوك الأمريكية، احتفظ الرؤساء الماليون لمجموعة السبع بتقييمهم لشهر أبريل بأن النظام المالي العالمي كان “مرنًا”.

لكنهم تعهدوا في البيان بمعالجة “فجوات البيانات والرقابة والتنظيم في النظام المصرفي”.

تواجه العديد من البنوك المركزية نقطة انعطاف، حيث بدأت الزيادات الحادة في أسعار الفائدة في تهدئة النمو وإزعاج النظام المصرفي.

قال محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا، الذي ترأس مناقشة الاجتماع حول السياسة النقدية، إن معظم البنوك المركزية يبدو أنها تشعر بأن تأثير الزيادات السابقة في أسعار الفائدة لم يظهر بالكامل بعد، حيث يتطلعون إلى توجيه السياسة النقدية المستقبلية.

وقال في المؤتمر الصحفي مع سوزوكي: “قال كثيرون إنهم يريدون توجيه السياسة النقدية مع أخذ هذه النقطة في الاعتبار”.

وكررت المجموعة إدانتها للغزو الروسي لأوكرانيا وتعهدت بتعزيز مراقبة المعاملات عبر الحدود بين روسيا ودول أخرى.

كانت الصين أيضًا في أذهان مجموعة السبع، حيث تقود اليابان الجهود لتنويع سلاسل التوريد وتقليل اعتمادها الشديد على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

حدد القادة الماليون موعدًا بنهاية العام لإطلاق خطة جديدة لتنويع سلاسل التوريد العالمية في بيانهم.

يتصور المخطط الجديد أن تقدم مجموعة الدول السبع مساعدات للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل حتى تتمكن من لعب دور أكبر في سلاسل التوريد للمنتجات المرتبطة بالطاقة، مثل تكرير المعادن ومعالجة أجزاء التصنيع.

وذكر البيان أن “تنويع سلاسل التوريد يمكن أن يسهم في حماية أمن الطاقة ويساعدنا في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي”، مضيفًا أن المخطط سيبدأ “بنهاية هذا العام على أبعد تقدير”.

ولم يذكر البيان فكرة، ترفعها الولايات المتحدة، للنظر في فرض قيود مستهدفة على الاستثمارات في الصين لمكافحة استخدام بكين لـ”الإكراه الاقتصادي” ضد دول أخرى.

لكنها قالت إن دول مجموعة السبع ستعمل على ضمان أن الاستثمار الأجنبي في البنية التحتية الحيوية “لا يقوض السيادة الاقتصادية للدول المضيفة”.

ستضع المناقشات بين قادة المالية الأساس لقمة مجموعة السبع التي تبدأ يوم الجمعة في هيروشيما، حيث سيكون القلق بشأن استخدام الصين لـ “الإكراه الاقتصادي” في تعاملاتها في الخارج من بين الموضوعات الرئيسية للنقاش.