العواصف الإقتصادية المتتالية تُرهق مصر

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رياض - احمد صلاح - يعاني الإقتصاد المصري من ضربات متتالية دفعت الحكومة المصرية إلى التحفظ على مستقبله في حال بقيت التقارير تشير إلى خفظ تصنيفها الإئتماني, حيث بات الإقتصاد المصري مضرب الرياح الدولية بين حين وآخر.



وكان آخر تلك التقارير وضع وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تصنيف ديون مصر السيادية طويلة الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية قيد المراجعة تمهيدا لخفض التصنيف.



يأتي هذا التقرير -الذي يعد بمثابة دق لناقوس الخطر- بعد أيام من خفض وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف مصر للمرة الأولى منذ 2013 درجة واحدة.

وانعكس تقييم "موديز" بشكل مباشر وسريع على السندات المصرية المقومة بالدولار، وأدى إلى انخفاضها بشكل غير مسبوق، حسب وكالة "بلومبيرغ"، التي أكدت أن سندات مصر المتعثرة تهدد بخفض تصنيفها.



وحسب خبراء اقتصاد تحدثوا للجزيرة نت، فإن خفض التصنيف الائتماني يؤثر بشكل مباشر على جدارة مصر الائتمانية وقدرتها على سداد الديون، ويقلل جاذبيتها الاستثمارية لجذب أموال المستثمرين، خاصة في أدوات الدين مثل السندات وأذون الخزانة.



كما يزيد إعادة تقييم التصنيف بالسلب تكلفة التأمين على ديونها، وخفض قيمة سنداتها السيادية نظرا لارتفاع المخاطر، وعدم قدرتها على إصدار سندات جديدة، ويقوض الثقة في قيمة العملة المحلية، واللجوء إلى الاحتياطي النقدي.



ويقول الخبير الاقتصادي إبراهيم نوار للجزيرة نت إن كل مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية متفقة الآن على التصنيف السلبي لمصر، وهذا يعكس عدم الثقة في السياسة الحكومية، وارتفاع تكلفة الدين الخارجي، وتعريض النظام المصرفي المحلي لمخاطر شديدة.



وفي مايو/أيار 2023، خفضت وكالة "فيتش" تصنيف مصر -للمرة الأولى منذ عقد من الزمن- درجة واحدة من "بي+" (B+) إلى "بي"، وعدلت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.

في أبريل/نيسان 2023، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، لكنها أبقت على تصنيفها عند "بي" (B).

في فبراير/شباط 2023، خفضت وكالة موديز -للمرة الأولى منذ 10 سنوات- التصنيف الائتماني السيادي لمصر إلى "بي3" (B3) من "بي2″، وعدلت نظرتها المستقبلية إلى "مستقرة" من "سلبية".

وتعد كالات "فيتش" و"موديز" و"ستاندر آند بورز" للتصنيف الائتماني أشهر 3 مؤسسات أميركية تقوم بالتصنيف الائتماني وتهيمن على سوق التصنيفات في العالم بنحو 95%.

لم يكن خفض تصنيف مصر الائتماني مفاجئا لصناع القرار الاقتصادي في البلاد، بل سبقته إشارات وتحذيرات من تلك المؤسسات ذاتها باحتمال خفض التصنيف، وهو مؤشر خطير وسلبي، عبر تعديل النظرة المستقبلية إلى سلبية.



ويضيف نوار أن كل المؤشرات كانت تحذر من وقوع مصر في أزمة تمويل كبيرة منذ مارس/آذار 2022، مما أدى إلى خفض قيمة العملة المحلية حينها 15% على الأقل في محاولة لجذب أكبر قدر من أموال المستثمرين.



وفي مايو/أيار 2022، غيّرت "موديز" النظرة المستقبلية لمصر إلى سلبية بدلا من مستقرة، لكنها أبقت تصنيفها عند "بي2″، وهي أول من يخفض نظرته المستقبلية لمصر إلى سلبية.



ويمكن إجمال مبررات وكالات التصنيف بعدة أسباب، من بينها:

ارتفاع مخاطر التمويل وتشديد شروطها وزيادة حجم الاحتياجات التمويلية.

التقدم البطيء في خطة تخارج الدولة من الأصول وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

وصول الدين العام لمستويات مرتفعة وتراجع احتياطات السيولة الخارجية.

اكتناف الغموض مسار أسعار الصرف ووجود أكثر من سعر صرف.

نقص العملة الأجنبية وتراجع تدفقات النقد الأجنبي الخارجية.

وتوصلت الحكومة المصرية لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2022 للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار، ولم يسفر حتى الآن عن نتائج إيجابية.