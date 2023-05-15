انت الان تتابع خبر أسعار الذهب في الأردن الاثنين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واصلت أسعار الذهب في الأردن استقرارها، الاثنين، لليوم الثاني على التوالي، وفقا للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

واستقر سعر عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية عند 40.9 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 39.2 دينار لجهة البيع.

كما استقر سعر بيع غرام الذهب "عيار 24" عند 47.9 دينار، والشراء 45.2 دينار، فيما بلغ سعر بيع غرام الذهب "عيار 18" عند 36.5 دينار، والشراء 33.5 دينار.