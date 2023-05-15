نعرض لكم الان تفاصيل خبر أهم 5 معلومات عن أول صندوق استثمار في الذهب بمصر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 15 مايو 2023 12:12 مساءً - رنا ممدوح – أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب، التابع لشركتي إيفولف للاستثمار وأزيموت مصر لإدارة الأصول، والذي يحمل اسم AZ-gold.

وكان مجلس إدارة الرقابة المالية قد قرر في مارس الماضي تعديل القرار الصادر بشأن تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة الصادر عام 2021.

وأجازت التعديلات لمجلس إدارة الصندوق أو لجنة الإشراف على أعمال الصندوق الاستعانة بأي من مقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك لدى الهيئة.

كما ألزمت مدير الاستثمار بالتعامل بيعًا وشراء للمعادن من خلال الجهات المقيدة بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة، مع مراعاة الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن، على أن يلتزم الصندوق بموافاتها بنسخة من العقد المبرم بينه وبين مقدمي هذه الخدمات.

وتنص الضوابط على الشروط الواجب توافرها في المعادن التي يجوز الاستثمار بها، والمعلومات الواجب توافرها حول السياسة الاستثمارية بنشرة الاكتتاب، كما تلزم بالتأمين على أصول الصندوق لدى إحدى الجهات المرخص لها بذلك من الهيئة.

وتتلقى 10 جهات الاكتتاب، هي: أزيموت مصر، وعربية أونلاين، ومباشر، والمصرية لخدمات الاستثمار، وثاندر، والأهلي فاروس، وجلوبال إنفيست، وأسطول، ونعيم القابضة، وثري واي.

وتسلط بوابة دوت الخليج جورنال الضوء على أبرز خمس معلومات عن الصندوق :

– 21 مايو بداية تلقي الاكتتاب في وثائق الصندوق Az – gold.

– 10 جنيهات سعر وثيقة الصندوق بحد أدنى عشر وثائق.

– لا يوجد عائد للوثيقة إنما طريقتين للاسترداد: عينية بحد أدنى 50 جراما، أو نقدية.

– استرداد الوثيقة يكون خلال يومي عمل الإثنين والخميس، ويكون تلقي الأوامر حتى الساعة 12 ظهرا.

– تخصص أموال الصندوق لشراء سبائك ذهب مطابقة للمعايير الدولية من عيار 24.