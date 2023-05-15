نعرض لكم الان تفاصيل خبر البترول تسلم مينرفا العالمية أول رخصة لتموين السفن بالوقود… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 15 مايو 2023 02:06 مساءً - دوت الخليج – سلم وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، شركة مينرفا العالمية Minerva Group، رخصة تموين السفن في ميناء بورسعيد بالوقود، وهي الأولى من نوعها في مجال مزاولة الشركات العالمية لتموين السفن بالوقود بالموانيء المصرية.

وأكد الملا أن تسليم الرخصة الأولى في هذا النشاط هو بداية لسلسلة من تعظيم القيمة المضافة للموانئ المصرية ومرفق قناة السويس الحيوي، وفق بيان لوزارة البترول.

وكانت اللجنة القومية المنوطة بالعمل على إقامة المنظومة المستحدثة للخدمات البحرية لتموين السفن، برئاسة وزير البترول، قد طرحت على الشركات العالمية التقدم للحصول على رخصة مزاولة النشاط، وضمت 4 تراخيص، منها: اثنان بالبحر الأحمر ومثلهما بالبحر المتوسط.

وأشار البيان إلى أن اللجنة راجعت سفن وتخزين وشحن وقود السفن، التي توفرت بميناء بورسعيد، ومن ثمَّ أعطت ترخيصها الأول لممارسة النشاط.

ومينرفا، هي إحدى شركات مجموعة “Mercuria” العالمية المتخصصة في مجالات إمدادات الوقود والسلع حول العالم وفي مجالات تموين السفن وحلول الاقتصاد منخفض الكربون وغيرها.

وأكد الوزير، خلال لقائه ممثلي الشركة، أهمية بناء شراكات ناجحة في هذا الإطار من أجل تحقيق أهداف استراتيجية الوزارة في تقديم خدمات متخصصة والتحول لاقتصاديات تشغيل مستدام.

وأشار إلى أن قطاع البترول لديه فرص كبرى لمزيد من التعاون واجتذاب استثمارات وشركات عالمية تضاف لشراكاته المتميزة القائمة وأن هذه الفرص متاحة للمشاركات الجادة، والتي تضيف تنوعا في الاستثمار والتقنيات والخبرات التي تضاف لصناعة البترول والاقتصاد المصري.

وأكد وفد الشركة الفائزة بالرخصة التعاون مع فريق عمل اللجنة، مشيرين إلى أنه “ذلل الكثير من التحديات، ويعمل على الإسراع بمنح الرخص”.

كما لفت إلى إدراك الشركة أهمية مصر، وأهمية تقديم خدمات تموين متميزة تليق بالمكانة التاريخية والحيوية لقناة السويش أهم شريان بحري عالمي، وتسخير ما تملكه الشركة من خبرات متميزة في حوالى 50 دولة حول العالم لتقديم تجربة مثالية في مصر، وفى ضوء ما تتمتع به من ملاءة مالية ووكفاءة فى اللوجستيات وتقديم الخدمات.

وأبدى الوفد استعداد الشركة لدراسة المزيد من الفرص الاستثمارية التي توفرها وزارة البترول والثروة المعدنية والسوق المصرية وترتبط بالمجالات المتنوعة لنشاط الشركة التي تمتلك أسطول نقل وإمداد بحري كبير، ولديها التزام كامل بتطبيق التحول الرقمى وتحقيق الشفافية فى إدارة العمليات.