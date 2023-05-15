وزير الزراعة: الإفراج عن 308 ألاف طن أعلاف بقيمة 134 مليون…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 15 مايو 2023 06:12 مساءً - أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الإفراج عن أكبر كمية أعلاف دفعة واحدة 308 ألاف طن “الذرة والصويا” بحوالي 134 مليون دولار وهو يمثل أكبر كمية افراجات منذ تاريخ 16/10/2022 حتى الآن.

وأوضح “القصير” أنه خلال الفترة من 4/5/2023 حتى 11/5/2023 تم الإفراج عن 308 ألاف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 134 مليون دولار.

ونوه أن الإفراج شمل 251 ألف طن من الذرة بحوالي 90 مليون دولار وحوالي 57 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 43 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 1.4 مليون دولار.

أضاف وزير الزراعة أن إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 11 مايو2023) 4.7 مليون طن منهم 3.5 مليون طن ذرة ، 1.2 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 2.3 مليار دولار.

وأكد “القصير” ان الافراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة.

وأشار وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي المصري المصري والجهاز المصرفي وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء المصري شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية.