انت الان تتابع خبر ارتفاع أسعار الذهب عالميا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع تعثر محادثات رفع سقف الدين الأميركي ومخاوف من تباطؤ اقتصادي، ما دفع بعض المتعاملين نحو المعدن النفيس وهو من أصول الملاذ الآمن.

وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2013.79 دولار للأونصة بعد تراجعه على مدى 3 جلسات، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2018.20 دولار للأونصة.

وبالنسبة للعملات الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 24.01 دولار للأونصة، والبلاتين 0.3 بالمئة إلى 1052.44 دولار، وصعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1518.06 دولار للأونصة.





