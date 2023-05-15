وزير المالية: 1132 شركة تقدمت للاشتراك بالمرحلة السادسة…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 15 مايو 2023 10:09 مساءً - أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن هناك إقبالاً كبيرًا من الشركات المصدرة على الانضمام للمرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين، حيث وصل عدد طلبات الشركات المصدرة التي استوفت مستنداتها بالفعل، وتقدمت للاستفادة من المبادرة خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو الحالي إلى 1132 شركة مصدرة في 5 أيام.

فتح باب تقديم الفترة الثانية من المرحلة السادسة من 17 إلى 31 مايو لتلقي طلبات الشركات الأخرى

وقال وزير المالية إنه سيتم فتح باب التقديم للفترة الثانية بالمرحلة السادسة من 17 إلى 31 مايو الحالي لتلقي طلبات الشركات الأخرى بعد استيفاء مستنداتها لدى صندوق تنمية الصادرات.

وأوضح أنه تحدد 3 فترات لصرف مستحقات الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»، بحيث يتم الصرف بالفترة الأولى يومي 5، 6 يوليو المقبل للشركات التي استوفت مستنداتها بالفعل، وتقدمت بطلباتها خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو الحالي، ويتم الصرف بالفترة الثانية يومي 19، 20 يوليو المقبل للشركات التي تقدمت بطلباتها في الفترة من 17 إلى 31 مايو الحالي، ويتم الصرف بالفترة الثالثة يومي 2، 3 أغسطس المقبل للشركات التي تقدمت بطلباتها في الفترة من 17 إلى 31 مايو الحالي أيضًا بعد استيفاء أوراقها وذلك كله في حدود مبلغ 10 مليارات جنيه.

3 فترات لصرف مستحقات الشركات المصدرة خلال شهري يوليو وأغسطس

أضاف معيط، أن المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» تستهدف دعم الأعباء التصديرية للشركات المصدرة عن الملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات 31 ديسمبر 2022، بنفس الضوابط السابقة، بحيث يتم خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيه 2021، ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيه 2023، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022، وما يليها.

وقالت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين بمراحلها الخمسة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السادسة.

ونوهت منصور أن إجراءات الصرف تتم من خلال أربعة بنوك «الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات».

أضافت أنه تم صرف أكثر من 42 مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن.