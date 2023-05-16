مدبولي يوجه بسرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية لطرح محطة كهرباء…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 16 مايو 2023 12:12 صباحاً - دوت الخليج – وجه رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية لطرح مخطة كهرباء سيمنز في محافظة بني سويف، ضمن برنامج الطروحات الحكومية في قطاع الكهرباء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية في قطاع الكهرباء، بحضور وزراء الكهرباء والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، الأهمية التي توليها الحكومة لبرنامج الطروحات الحكومية بوجه عام، في ضوء خطة الدولة نحو تنويع مصادر الاستثمارات؛ وتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، والتي من شأنها دفع عجلة النمو، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في السوق المحلية.

وأشار إلى أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من إجراءات وطروحات لحصص عدد من الشركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية والذي يأتي في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تطرق أيضًا إلى الخطوات التنفيذية المتخذة لطرح محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة جبل الزيت، وما تم من إجراءات في هذا الشأن من قِبل اللجنة المشتركة المُشكلة للتفاوض مع المستثمرين الراغبين بالاستثمار في مثل هذه المشروعات.