سكاتك النرويجية تؤكد التزامها بتوسيع استثمارات الشركة في مصر

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 16 مايو 2023 12:12 صباحاً - دوت الخليج – أكد تيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك إيه إس إيه النرويجية، التزامها بتوسيع استثمارات الشركة في مصر خلال الأعوام المقبلة.

وأشار بيلسكوج، خلال لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، إلى ما شهدته مصر من “تطوير متميز” لبنيتها التحتية في مختلف القطاعات، بما يؤسس قاعدة صلبة لانطلاق الصناعات والاستثمارات، لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة والخضراء، فضلاً عن التجربة الإيجابية والمثمرة للشركة مع مناخ الاستثمار في مصر.

كما أشاد بما لمسوه من “إرادة سياسية حازمة، وتجاوب حكومي على جميع المستويات، لإزالة أية عقبات وتحديات في هذا الصدد”، بحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي.

وذكر البيان أن اللقاء تابع الاستثمارات “المتنامية” لشركة سكاتك في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين والوقود الأخضر بمصر، ومن بينها مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في العين السخنة، الذي بدأ الإنتاج بالفعل للمرحلة الأولى، لتصبح مصر أول دولة في إفريقيا تنتج الهيدروجين الأخضر.

كما تطرق إلى مشروعَي الإنتاج المشترك للأمونيا الخضراء، في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تقارب 6 مليار دولار، وفي دمياط باستثمارات حوالي 870 مليون دولار؛ ومشروع طاقة الرياح بقدرة 5 جيجاوات باستثمارات 5.6 مليار دولار على عدة مراحل خلال السنوات القادمة؛ ومشروع الإنتاج المشترك للميثانول الأخضر في دمياط، باستثمارات حوالي 450 مليون دولار.

وتناول اللقاء أيضًا مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا لتصدير الطاقة المتجددة بقدرة حوالي 3 جيجاوات، والذي حرى التوقيع على مذكرة تفاهم لبدء الدراسات الخاصة به.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أشاد بالتعاون الجاري مع الجانب النرويجي في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والذي يترجم سريعا إلى مشروعات قائمة على أرض الواقع، بما يعكس الإجراءات التي تتخذها الدولة، لدفع وتطوير آليات القطاع الخاص والشركات العالمية الرائدة في مشروعات التنمية خاصة الطاقة الخضراء، على النحو الذي يضيف إلى حجم وقيمة الصادرات المصرية، ويعزز القدرة الكلية للاقتصاد الوطني.

حضر الاجتماع: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وميكيل تورود، عضو مجلس إدارة الشركة، ومحمد عامر المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالشركة، بالإضافة إلى هيلدا كليميتسدال السفيرة النرويجية بالقاهرة.