موديز ترفع تصنيف سلطنة عمان إلى Ba2 مع الإبقاء على نظرة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 16 مايو 2023 09:12 صباحاً - – قالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، يوم الاثنين، إنها رفعت التصنيف الائتماني لسلطنة عمان درجة واحدة إلى Ba2، وعزت ذلك إلى قياسات مالية أقوى في ظل إيرادات غير متوقعة من الهيدروكربونات.

وقالت موديز “يعكس الرفع التحسينات في قياسات عبء الديون والقدرة على تحمل الديون في عُمان خلال عام 2022، ويرجع ذلك أساسا إلى المكاسب الكبيرة غير المتوقعة من إيرادات النفط والغاز، والتي تزيد من قدرة الدولة على الصمود أمام الصدمات المستقبلية المحتملة”.

وأبقت الوكالة على نظرة مستقبلية إيجابية للبلاد.