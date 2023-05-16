نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزارة النفط العراقية تدعو الشركات العالمية للتنافس على تطوير… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 16 مايو 2023 10:09 صباحاً - – قالت وزارة النفط العراقية في بيان يوم الاثنين إنها وجهت دعوة للشركات العالمية للتنافس في جولة تراخيص على تطوير 13 حقلا وموقعا استكشافيا للنفط والغاز في المحافظات الشمالية والوسطى والجنوبية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزارة النفط العراقية تدعو الشركات العالمية للتنافس على تطوير… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.