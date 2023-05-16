شركة قطرية تطلب إدارة وتشغيل مشروع الأتوبيس الترددي BRT

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 16 مايو 2023 10:09 صباحاً - دوت الخليج – ناقش وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، مع وزير المواصلات القطري، المهندس جاسم بن سيف السليطي، طلب طلب إحدى الشركات القطرية، التي تعمل في مجال النقل الحضري، إدارة وتشغيل مشروع الأتوبيس الترددي BRT، والمقرر تسييره على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

جاء ذلك على هامش الوزيرين في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية 2023 بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأكد وزير النقل أهمية التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة، وبخاصة في قطاع النقل البحري وهو ما أكده وزير النقل القطري، مشيرا إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة القطرية بتطوير الموانئ البحرية مثل ميناء حمد، وفقا لاحدث النظم العالمية مع إنشاء شركة لإدارة وتشغيل الموانيء.

وتطرقت المباحثات إلى آخر مستجدات مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة النقل المصرية وشركة مها (MAHA) كابيتال الذراع الاستثمارية لجهاز قطر للاستثمار، والخاصة بوضع الإطار العام لشكل التعاون المشترك والبدء في عمل دراسات الجدوى اللازمة في مشروعات مشتركة في الموانئ.

كما تناولت المباحثات دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين في مجال الموانئ والمحطات المتخصصة، ولاسيما كيفية الجانب القطري في تطوير محطات الحاويات الحالية بالموانئ المصرية عن طريق ضخ استثمارات مباشرة لتطوير ورفع كفاءة البنية الفوقية ومعدات التشغيل وتطبيق أحدث نظم التكنولوجيا في الإدارة والتشغيل.

وأكد الفريق كامل الوزير، خلال اللقاء، أن قطاع النقل في مصر يشهد “طفرة كبيرة”، وأن هناك فرصا استثمارية واعدة في هذا المجال مثل إنشاء محطات بحرية جديدة للبضائع العامة وإنشاء مراكز لوجستية وموانئ جافة وربطها بخطوط سكك حديدية للمساهمة في زيادة حركة التجارة والتداول في الموانئ المصرية لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات.