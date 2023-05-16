أسعار النفط ترتفع أكثر من 1% بفعل احتمال تراجع الإمدادات

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 16 مايو 2023 11:06 صباحاً - – ارتفعت أسعار النفط دولارا للبرميل يوم الاثنين بعد تراجعها لثلاث جلسات متتالية، إذ تلقت دعما من احتمال تراجع الإمدادات في كندا وأماكن أخرى، لكن مخاوف الركود واصلت الضغط على السوق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.06 دولار أو 1.4% لتسجل 75.23 دولار للبرميل عند التسوية. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.07 دولار أو 1.5% إلى 71.11 دولار للبرميل.

واستعرت حرائق الغابات في ألبرتا بكندا، وقال روبرت يوجر المحلل في ميزوهو إن ذلك أدى إلى وقف كميات كبيرة من إمدادات النفط الخام وزيادة الأسعار وسط مخاوف من مزيد من الارتفاع.

وقد تتراجع إمدادات الخام العالمية أيضا في النصف الثاني من العام إذ يخطط تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، لتخفيضات إضافية في الإنتاج.

وقال بيتر مكنالي المحلل في ثيرد بريدج “من المرجح أن يكون لتخفيضات أوبك+ تأثير أكبر مع دخولنا في الصيف إذ أن المحاولات السابقة لتحقيق التوازن في الأسواق قابلها ضعف موسمي والسحب من الاحتياطيات الاستراتيجية”.

وقالت جنيفر جرانهولم وزيرة الطاقة الأمريكية لأعضاء مجلس النواب يوم الخميس إن الولايات المتحدة قد تبدأ إعادة شراء النفط من أجل الاحتياطي الاستراتيجي بعد استكمال عملية بيع بموافقة من الكونجرس في يونيو.

وأدت المخاوف من حدوث تباطؤ في الاقتصاد العالمي إلى كبح مكاسب أسعار النفط.

وفي الأسبوع الماضي انخفض الخامان لرابع أسبوع على التوالي، وهي أطول مدة تراجع أسبوعي منذ سبتمبر 2022، بفعل مخاوف من دخول الولايات المتحدة مرحلة ركود ومخاطر تخلف تاريخي عن سداد الدين في أول أسبوعين من يونيو.