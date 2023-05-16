الذهب يصعد مع تراجع الدولار وسط تركيز على محادثات سقف الدين…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 16 مايو 2023 01:09 مساءً - – ارتفع الذهب يوم الاثنين بفضل ضعف الدولار مع تمسك التجار بالمراهنة على خفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام على الرغم من تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) ومع التركيز أيضا على محادثات سقف الديون الأمريكية.

وبحلول الساعة 1740 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% ليبلغ 2019.37 دولار للأوقية (الأونصة) مرتدا من أدنى مستوى في أسبوع واحد الذي بلغه يوم الجمعة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2022.70 دولار للأوقية.

وسينصب التركيز على مزيد من المتحدثين من مجلس الاحتياطي الاتحادي من بينهم جيروم باول، رئيس المركزي الأمريكي.

في غضون ذلك، دخل الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي أسبوعا حاسما من محادثات سقف الديون الأمريكية لتجنب تعثر مدمر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 24.11 دولار للأوقية وزاد البلاتين 1.6% إلى 1066.27 دولار، وصعد البلاديوم 1.4% إلى 1530.34 دولار.

وتوقعت ثلاثة تقارير أن الطلب المتزايد من صانعي السيارات والصناعة والمستثمرين سيدفع سوق البلاتين العالمي إلى أكبر عجز منذ سنوات.