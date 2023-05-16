انت الان تتابع خبر فنزويلا تقرّر التخلي عن الدولار في معاملاتها الإقتصادية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ضمن سياساته الإقتصادية المتتالية اتجاه فرض استقلاله الإقصادية بعيدا عن الضغوطات الخارجية, الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو, يعلن المضي قُدماً في طريق التخلص من الدولار في التعاملات الاقتصادية.

مشيرا إلى أن هذا الإجراء هو باتجاه ما أسماه "طريق اقتصاد الحرية".



وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الثلاثاء، أنّ بلاده ستمضي قُدماً في طريق التخلص من الدولار في التعاملات الاقتصادية.



وفي حديث إلى وسائل إعلام محليّة قال مادورو، قال إنّ "هذا طريق فنزويلا وطريق اقتصاد الحرية حيث لا تستخدم العملات لمعاقبة الدول وفرض العقوبات".



وكانت الأرجنتين قد أعلنت الشهر الماضي، الانتقال إلى اليوان الصينيّ لسداد ثمن السلع المستوردة من الصين على خلفيّة الصعوبات مع دعم احتياطيّات البنك المركزي.



وفي آذار/مارس الماضي أعلنت البرازيل والصين عن إنشاء مركز مقاصة للتجارة بدون استخدام الدولار، والاقتراض بالعملتين الوطنيتين لتسهيل التعاملات المالية بين البلدين وتقليص الاعتماد على الدولار الأميركي.



وتوقع رئيس غرفة التجارة الروسية الفنزويلية، رومان فرولينكو، أن يرتفع حجم التجارة بين روسيا وفنزويلا إلى 300 مليون دولار شهرياً، بعد إطلاق ممر نقل مباشر بين البلدين.



وقال فرولينكو في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إنّ "روسيا وفنزويلا يسعيان لإطلاق ممر نقل مباشر في المستقبل القريب".